Natale in Turchia: il pronostico di Hatayspor-Besiktas

Campionati fermi a Natale? No, c'è qualcuno che gioca. In Turchia è andata in scena la sfida al vertice Fenerbahce-Galatasaray e il 25 dicembre tocca al Besiktas. Salih Ucan (ex Roma) e compagni sono lontani anni luce dai primissimi posti ma con i tre punti possono comunque restare in orbita Europa. L'Hatayspor è a metà classifica ma, pur con molte squadre alle spalle, ha un ridotto margine di vantaggio sulla zona retrocessione. Chi vince per i bookie? Ecco quote e pronostico.