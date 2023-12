Estrela-Arouca, il pronostico e le quote del match

Riflettori puntati sullo stadio José Gomes di Amadora per la sfida tra l' Estrela e l'Arouca. La classifica della Liga Portugal attualmente vede le due squadre posizionate nella parte medio-bassa della classifica. I padroni di casa sono noni con 16 punti conquistati in 14 gare mentre la formazione ospite occupa la 14ª posizione a quota 13.

Osservando il ruolino di marcia interno dell'Estrela si nota subito un dettaglio molto interessante: Leo Jaba e compagni non hanno mai fatto registrare la "X" davanti al proprio pubblico.

L'Arouca invece dopo aver pareggiato le prime due trasferte di campionato ha collezionato una vittoria e tre sconfitte nelle successive 4 partite esterne del torneo.

Partita molto equilibrata

Cosa hanno in comune le due squadre in campo? Sia l'Estrela (in casa) che l'Arouca (in trasferta) hanno realizzato esattamente 8 gol. Il computo dei gol subiti invece recita 9 per i padroni di casa (in 7 match) e 8 per gli ospiti (in 6 gare).

Le quote non si sbilanciano e propongono il segno 1 a circa 2.55 e il "2" a 2.65. Da non escludere il Multigol Casa 1-2 al termine del secondo tempo di gioco.