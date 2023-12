Pronostico Napoli-Monza, occhio alle statistiche sui primi tempi

Primo tempo con gol azzurro? Le quote

Al Maradona più sconfitte che vittorie per il Napoli, reduce dalla battuta d'arresto con la Roma che ha lasciato una pesante eredità in termini di assenze. Problemi di approccio alle partite per Napoli e Monza? Statistiche alla mano sembrerebbe di sì. I brianzoli nelle ultime sei gare sono sempre rimasti a secco nella prima frazione mentre per trovare gli ultimi gol degli azzurri al Maradona, nei primi 45', bisogna andare indietro fino alla 6ª giornata: 2-0 parziale all'Udinese. Da segnalare poi che nelle ultime 11 partite giocate dal Napoli, la squadra impegnata in casa non è mai andata al riposo in vantaggio.

Gli azzurri riusciranno ad andare a segno nel primo tempo? Il "Sì" vale quota 1.68 su Cplay, questo mercato si trova a 1.65 su Snai e a 1.62 su Sisal. Un'altra opzione da tenere d'occhio è la combo Multigol 1-2 1° tempo+Multigol 1-3 2° tempo a quota 2.15.