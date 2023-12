Pronostico Fiorentina-Torino, sfida con vista sull'Europa

La 18ª giornata di Serie A è l'ultima del 2023, la Fiorentina di Italiano chiude l'anno in casa contro il Torino di Juric . Sfida con vista sull'Europa a cui i viola arrivano con 6 punti di vantaggio sui granata , imbattuti (come i toscani) da 4 giornate. E i punti in comune non finiscono qui...

Una combo dalla quota interessante

Fiorentina e Torino hanno alle spalle tre Under 2,5 di fila, i piemontesi hanno fatto regiatrare questo esito nelle ultime sei trasferte. In materia di parziale/finale X/X le due squadre prendono invece strade diverse. I viola ancora non lo hanno mai fatto registrare mentre il Toro lo ha visto già in sei occasioni.

Per le quote è un match che vede favorita la Fiorentina, su Cplay il segno 1 si può giocare a 2.19, offerta che scende a 2.15 su GoldBet e Bet365. In un match del genere la combo 1X+Under 3,5 sembra poterci stare e la quota è anche piuttosto interessante: 1.68.