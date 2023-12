Pronostico Atalanta-Lecce, l'esito da giocare vale quota 2.05

Da Bologna l' Atalanta è tornata senza punti ma non è la sola. La squadra di Gasperini si rifugia nel Gewiss per ritrovare punti e certezze: nelle ultime due partite giocate nel loro stadio i bergamaschi hanno battuto 3-2 il Milan e 4-1 la Salernitana .

Lecce, ecco il dato da considerare

Il Lecce in trasferta ha all'attivo 5 pareggi e 3 sconfitte. Dunque, nessuna vittoria ma anche nessuna goleada subìta. E questo è un aspetto che riguarda in generale il campionato dei salentini: eccezion fatta per lo 0-4 col Napoli, Strefezza e compagni non hanno mai incassato più di due gol in un singolo incontro.

Al Gewiss il Lecce dovrà faticare per contenere gli attacchi di una squadra che di recente come detto ha fatto male a Milan e Salernitana. Ecco perchè si può tener conto di un'opzione come il Multigol Casa 2-3, ovvero Atalanta a segno due o tre volte. La quota prevista per questa opzione è pari a 2.05 su Cplay e Sisal, a 1.98 su Eurobet.

Allargando la forbice al Multigol Casa 2-4 il premio scende a 1.67.