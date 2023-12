Serie A, pronostico e quote di Udinese-Bologna

Il programma della penultima giornata di Serie A prevede il confronto tra l' Udinese e il Bologna . La squadra allenata da Thiago Motta è l'autentica rivelazione di questo campionato, Zirkzee e compagni con 21 gol fatti e 12 subiti (terza miglior difesa del torneo) si trovano attualmente a quota 31 punti in classifica (1,82 punti di media a partita).

Differenti i risultati ottenuti dai friulani in questa prima parte di stagione (solo 14 punti conquistati), il club bianconero non ha ancora mai vinto alla "Dacia Arena" (6 pareggi e 2 sconfitte), stadio in cui è comunque riuscito a segnare ben 9 reti nelle precedenti 5 gare.

Rossoblù difficili da battere

Nonostante il Bologna abbia perso soltanto una volta in trasferta bisogna sottolineare il dato che vede i rossoblù aver conquistato i tre punti soltanto sul campo della Salernitana. I felsinei nelle restanti 6 gare esterne disputate hanno sempre collezionato il segno X.

Quote piuttosto equilibrate, il segno 1 è in lavagna mediamente a 3.40 mentre il "2" si gioca a circa 2.30. La possibilità che entrambe le compagini riescano a conquistare un punto in questo incontro vale 3.15 su Cplay, 3.10 su Snai e 3.05 su Goldbet.