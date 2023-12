Roma, Milan e Atalanta vincenti: la quota è super!

Iniziamo dal lunch match delle 12:30. Al Gewiss Stadium, l’Atalanta di Gasperini ospita il Lecce di D’Aversa. Mai vincenti fuori casa, i salentini hanno conquistato appena 5 punti (sui 20 totali) lontano dal Via Del Mare. I bergamaschi, dal canto loro, sono sempre andati in rete nel proprio impianto fatta eccezione per lo 0-0 contro la Juventus del 1° ottobre scorso. Il Lecce dovrà fare a meno degli squalificati Pongracic e Banda.

Alle 18 si accenderanno i riflettori su Milan-Sassuolo. Due squadre in affanno rispetto agli iniziali obiettivi di campionato. I rossoneri, nonostante l’infermeria piena nel reparto difensivo, cercheranno di inanellare il quarto successo consecutivo in casa. I numeri sono a favore degli uomini di Pioli che non vogliono perdere ulteriore terreno rispetto a Inter e Juve. Visto il momento negativo degli uomini di Dionisi, sarà difficile che i neroverdi si confermino “ammazza grandi”, titolo conquistato dopo aver vinto contro la Juve al Mapei e l’Inter al Meazza. I numeri sono impietosi con gli emiliani: seconda peggior difesa esterna in campionato finora con 17 gol subiti in 8 trasferte disputate.

Ultima partita del turno e del 2023 sarà il big match dell’Allianz Stadium. Juventus-Roma, una classica super sfida per la storia della nostra Serie A. Mourinho ritrova il nemico di sempre e arriva a Torino dopo aver battuto il Napoli campione d’Italia, scrollandosi di dosso il poco piacevole appellativo di piccola con le grandi. Juventus che ha visto fuggire via l’Inter in classifica per la prima volta in questa stagione e che potrebbe pagarne il contraccolpo psicologico. I giallorossi hanno a disposizione tutte le armi per infliggere ai bianconeri il primo stop interno in campionato.

