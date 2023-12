Pronostico Juve-Roma, bianconeri favoriti ma...

In Serie A il big match della penultima giornata di campionato va in scena all’Allianz Stadium di Torino. La partita mette a confronto la Juventus di Massimiliano Allegri e la Roma di Jose? Mourinho. Il club bianconero attualmente si trova in seconda posizione con 5 punti in meno dell’Inter capolista. Giallorossi a quota 28 punti, Mourinho vuole fare continuità alla vittoria sul Napoli.