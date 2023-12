Pronostico Fulham-Arsenal, riscatto Gunners? Il 2 paga...

Segno 2 a quota 1.55 e non solo...

Per Arteta un passo falso inaspettato, il primo in casa, e terza volta senza segnare in campionato. Un ko da archiviare in fretta per restare nelle primissime posizioni. Di contro c’è l’indecifrabile Fulham: i Cottagers hanno prima calato due manite a Nottingham Forest e West Ham (in casa) ma poi sono incappati in tre pesanti sconfitte senza l’ombra di un gol segnato.

I Gunners hanno alle spalle 5 Under 2,5 di fila tra campionato e Champions. Da registrare anche l’assenza della somma gol 3 nelle 9 trasferte fin qui disputate da Gabriel Jesus e compagni. Il pronostico è logicamente per l’Arsenal, favorito secondo i principali bookmaker. Il segno 2 vale 1.56 per Cplay, 1.55 per Snai e 1.53 per Planetwin. Stessa quota per l’Over 1,5 Ospite, ovvero Gunners a segno almeno due volte.