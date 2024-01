Premier League, quote e pronostico di West Ham-Brighton

Il Brighton di De Zerbi con la vittoria ottenuta in casa contro il Tottenham (4-2) ha messo la parola fine a un digiuno di vittorie che andava avanti ormai da ben 3 giornate consecutive. In trasferta Joao Pedro e compagni di norma regalano sempre match spettacolari (3 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte) in cui l'esito Goal ha risposto presente in 8 occasioni su 9.

Show in campo

Quote molto equilibrate, il segno 1 è in lavagna mediamente a 2.40 mentre il "2" si gioca a circa 2.65. Nel girone d'andata gli "Hammers" riuscirono ad imporsi per 3-1 all'Amex Stadium, il Goal su Goldbet e Planetwin365 è proposto a 1.47 mentre su Cplay raggiunge un valore pari a 1.50. Da prendere in considerazione anche la "combo" con l'Over 2,5 che moltiplica una qualsiasi puntata per 1.75.