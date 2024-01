Coppa Italia, derby Roma-Lazio ai quarti? Ecco cosa dicono i bookie

Coppa Italia, Roma-Lazio ai quarti? Cosa dicono i bookie

A motivare ulteriormente i giallorossi c’è la prospettiva di un derby nei quarti di finale contro la Lazio, con i biancocelesti di Sarri già certi del pass dopo la vittoria di misura sul Genoa (1-0, rete di Guendouzi). I bookie prevedono una vittoria netta dei capitolini, che in casa vantano un bottino di 21 reti in campionato: avanti, dunque, l’ipotesi Over, in lavagna a 1,68, rispetto all’Under, proposto a 2,06. Inoltre, nei due precedenti turni disputati della Cremonese, contro Crotone e Cittadella, sono stati realizzati minimo tre gol. La rincorsa dei giallorossi alla stelletta d’argento passerà per i gol degli attaccanti: uno dei protagonisti annunciati è Romelu Lukaku, in pole tra i possibili marcatori a 1,85. Segue a 2 Andrea Belotti, che potrebbe avere una chance dal primo minuto, mentre Sardar Azmoun è offerto a 2,50. Tra gli undici di Giovanni Stroppa, invece, parte favorito a 4,25 il bomber Massimo Coda, autore di dieci gol in stagione, seguito a 5 da David Okereke.