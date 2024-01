Pronostico Real Madrid-Maiorca, occhio al numero "3"

Mercoledì 3 gennaio scendono in campo le big della Liga . Il Real Madrid di Ancelotti ospita il Maiorca , con l'obiettivo di vincere per tenere a distanza Atletico e Barcellona e, magari, provare a rosicchiare punti al Girona impegnato nel difficile match contro la squadra di Simeone .

Precedenti, statistiche e pronostico

Proprio l'Atletico è stata l'unica squadra capace finora di battere il Real in questa Liga. Per il resto, 14 vittorie e 3 pareggi per la corazzata madridista che può vantare la miglior difesa con 11 reti al passivo in 18 giornate.

Il Maiorca è squadra decisamente casalinga, nelle ultime 4 trasferte non ha mai segnato ma a prescindere da questo è un match ampiamente alla portata della capolista. Da tener presente che il Maiorca è rimasta l'unica squadra della Liga a non aver ancora fatto registrare la somma gol 3.

Gli ultimi due Real Madrid-Maiorca sono terminati 4-1 e 6-1. Su Cplay l'Over 2,5 si gioca a 1.61, su Bwin e Planetwin a 1.60. Altro esito da tenere d'occhio, la combo 1+Multigol 2-5 proposta mediamente a 1.50.