Coppa Italia, pronostico Juventus-Salernitana: le quote del match

Prima a Torino in Coppa Italia e poi a Salerno in campionato. Il primo "round" di Juventus-Salernitana va in scena domani sera all' Allianz Stadium e mette in palio un posto nei quarti di finale.

Numeri alla mano si nota subito come la squadra allenata da Massimiliano Allegri non abbia ancora mai perso davanti al proprio pubblico. I bianconeri nelle precedenti 9 gare interne hanno fatto registrare la bellezza di 7 vittorie e 2 pareggi. Per quanto riguarda il computo dei gol segnati e subiti da Vlahovic e compagni all'Allianz Stadium sono ben 13 le reti all'attivo e soltanto 4 quelle al passivo.

Quasi una costante allo Stadium

Per le quote non sembra esserci partita, sono bassissime le possibilità di vedere la Salernitana uscire da Torino con la qualificazione in tasca. Il segno 1 è proposto mediamente a 1.27 mentre la doppia chance X2 moltiplica una qualsiasi puntata per circa 3.50.

Curiosità: la "Vecchia Signora" nelle precedenti 9 gare interne non è mai rimasta a secco e soltanto contro la Lazio è riuscita a segnare più di due gol. Il Multigol Casa 1-2 è offerto su Cplay a 1.84 mentre su Goldbet e Better è proposto a 1.88.