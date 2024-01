Pronostico Las Palmas-Barcellona, padroni di casa senza Over 3,5

Il 2024 del Barcellona inizia in casa del Las Palmas , squadra che gravita a metà classifica e che ha dato fastidio a molti in campionato: nel suo stadio è caduto l' Atletico Madrid di Simeone . La particolarità del Las Palmas è nelle statistiche sui gol segnati e subìti: soltanto 15. Il Barcellona , che in trasferta non ha mai perso, dovrà fare molta attenzione.

Combo primo e secondo tempo

Las Palmas senza Over 3,5 e non è tutto: nelle 8 partite giocate in casa, nessuna squadra è riuscita a segnare un gol nei primi 45 minuti.Il Barcellona ha chiuso il 2023 battendo 3-2 con estrema sofferenza l'Almeria ultimo in classifica. In trasferta i blaugrana hanno vinto tre volte, sempre con un gol di scarto. Poi ci sono le quote, che disegnano uno scenario decisamente favorevole al Barça: il 2 è offerto a 1.56 da Cplay, a 1.55 da GoldBet con Sisal ancor più benevolo nei confronti di Xavi visto che il 2 paga 1.50.

Si può ipotizzare, anche alla luce dei dati sopra riportati, un primo tempo con massimo una rete e una seconda frazione con uno o più gol. Tradotto, Under 1,5 1° tempo + Over 0,5 2° tempo a quota 1.75.