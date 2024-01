Pronostici FA Cup, quote e statistiche di Crystal Palace-Everton

Il programma dei trentaduesimi di finale di FA Cup prevede il confronto tra il Crystal Palace e l' Everton . Le due squadre si presentano all'appuntamento con umori completamente differenti, le " Aquile " nel fine settimana hanno battuto il Brentford in Premier League per 3-1 mentre i " Toffees " sono reduci da un "3-0" subìto sul campo dei Wolves .

Porte violate al " Selhurst Park"

Dando un'occhiata ai risultati fatti registrare dalle due compagini in questa prima parte di stagione si nota subito come il Crystal Palace abbia il quarto peggior rendimento interno della Premier League (soltanto 9 punti conquistati in 10 gare frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e ben 5 sconfitte) mentre l'Everton in trasferta con 13 gol segnati sia riuscito ad evitare la sconfitta in 6 match su 10 (5 vittorie e 1 pareggio).

Quote in perfetto equilibrio, il segno 1 è in lavagna a 2.50 mentre il "2" paga mediamente 2.70. L'ultimo Crystal Palace-Everton è terminato 2-3 per gli ospiti, il Goal in questo incontro è offerto su Cplay a 1.80 mentre su Goldbet e Better lo si può giocare a 1.75.