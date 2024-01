Las Palmas-Barcellona e non solo: i pronostici dell'intelligenza artificiale

La 19ª giornata della Liga 2023/2024 mette di fronte Osasuna e Almeria , match in programma giovedì 4 gennaio alle ore 17.00 I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta di misura contro il Maiorca , ma in casa sono tutta un’altra squadra, scoprilo su https://corrieredellosport.fun/algoritmo-del-gol , dove troverai oltre 300 schede da consultare su tutti i principali campionati europei. Gli ospiti sono ultimi in classifica e hanno un rendimento molto negativo negli ultimi tempi.

PRONOSTICO: 1

Siviglia-A. Bilbao, i baschi sognano la Champions League

Altra partita in programma per la 19.ª giornata della Liga 2023/2024 è Siviglia-Athletic Bilbao, in campo giovedì 4 gennaio alle ore 19.15. I padroni di casa non vivono certamente un buon momento di forma e hanno chiuso male il 2023 con una sconfitta sul campo dell’Alaves. I baschi sono alla rincorsa dei primi quattro posti e nell’ultimo mese hanno avuto un ottimo rendimento difensivo.

PRONOSTICO: UNDER 2.5

Las Palmas-Barcellona, ostica trasferta per i blaugrana

L'ultima partita in programma per la 19ª giornata della Liga 2023/2024 mette di fronte Las Palmas e Barcellona, in campo giovedì 4 gennaio alle ore 21.30. I padroni di casa sono reduci da una sconfitta di misura sul campo dell'Athletic Bilbao e hanno un ottimo rendimento interno. Il Barcellona è lontano 7 punti dalla vetta della classifica e in trasferta viaggia a ritmi bassi.

PRONOSTICO: GOL