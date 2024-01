Fa Cup, il pronostico di Tottenham-Burnley

Riflettori puntati sulla FA Cup, il terzo turno è quello buono per vedere all'opera le squadre che militano in Premier League. Due di loro, Tottenham e Burnley, si affrontano venerdì sera alle 21 in casa degli Spurs. In campionato il Tottenham è reduce dalla convincente vittoria sul Bournemouth per 3-1 ed è quinto in classifica (la zona Champions è vicina) mentre i Clarets, penultimi, sono stati sconfitti in extremis dall'Aston Villa per 3-2.