Brentford-Wolves, chi passa il turno in FA Cup? Quote e pronostico

Brentford-Wolves è la seconda partita in ordine temporale del corposo terzo turno di FA Cup . La partita si gioca al Brentford Community Stadium, dove lo scorso 27 dicembre i Wolves si sono imposti con un netto 4-1 in Premier League . Per la squadra di O'Neil fine anno col botto, grazie a tre vittorie di fila, mentre per il Brentford davvero nulla da festeggiare: 5 sconfitte di fila e zona retrocessione sempre più vicina.

Under 2,5 oppure Over? Cosa dicono le quote

Il Brentford cerca dunque conforto nella prestigiosa competizione, che lo scorso anno le "Api" salutarono proprio a questo punto in virtù del ko interno per 1-0 contro il West Ham. La stessa sorte toccò ai "Lupi" che si arresero al Liverpool (0-1) nel replay, dopo aver pareggiato 2-2 ad Anfield.

Partita per le quote equilibrata tra due formazioni che pareggiano davvero raramente. Quanti gol verranno segnati? Massimo due vale 1.75 per Cplay, Better e GoldBet. L'Over 2,5 è mediamente offerto a 1.95. In un match aperto a qualsiasi risultato si può optare cautamente per il Multigol 1-3, bancato a 1.40.