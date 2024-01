Serie A, statistiche e pronostico di Frosinone-Monza

Il Monza di Raffaele Palladino è un avversario ostico (0-0 nell'utlima trasferta disputata a Napoli) ma lontano dai lidi amici viaggia a una media di soltanto 0,66 gol segnati a partita.

Una "combo" per Frosinone-Monza

Quote in perfetto equilibrio, sia il segno 1 che il segno 2 sono in lavagna a 2.65. In casa il Frosinone ha terminato ben 5 match su 9 con esattamente 3 reti al novantesimo, la "combo" che lega la doppia chance 1X al Multigol 1-3 è offerta su Goldbet e Better a 2.20 mentre su Cplay raggiunge un moltiplicatore pari a 2.35.