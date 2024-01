Pronostico e quote di Roma-Atalanta, le statistiche del match

Il fattore "Olimpico" però potrebbe aiutare il club capitolino a ritrovare la strada del successo, Lukaku e compagni nelle precedenti 11 gare ufficiali disputate in casa hanno fatto registrare ben 10 vittorie e 1 pareggio.

Atalanta altalenante in trasferta, soltanto un punto conquistato nelle ultime 3 sfide esterne e ben 5 sconfitte subite nelle prime 9 partite di campionato giocate lontano da Bergamo.

Porte violate all'Olimpico di Roma?

Quote alla mano sono i giallorossi a partire con i favori del pronostico, il segno 1 è in lavagna mediamente a 2.40, la "X" (esito che con la "Dea" in campo non esce da ben 6 turni di fila) paga 3.25 mentre il "2" al termine del secondo tempo moltiplica la posta per circa 3.15.

La Roma ha sempre centrato il No Goal nelle precedenti 3 partite di Serie A, il Goal in controtendenza è proposto su Cplay a 1.84 mentre su Goldbet e Better vale 1.80.