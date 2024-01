Serie A, Salernitana-Juventus: quote ok per i bianconeri

Salernitana e Juventus tornano a sfidarsi a distanza di soli tre giorni, il match di Coppa Italia andato in scena a Torino è terminato 6-1 per i bianconeri . Focalizzando l'attenzione soltanto sulle partite disputate dalle due squadre in campionato si nota subito che la " Vecchia Signora " ha sempre conquistato almeno un punto nelle precedenti 13 giornate del torneo (10 successi e 3 pareggi) mentre l' undici campano è ultimo in classifica con solamente 7 punti totalizzati nelle prime 9 gare interne (1 vittoria, 4 pareggi e 5 sconfitte).

Bianconeri favoriti

Per le quote il "bis" della Juventus non sembra in discussione, il "2" è in lavagna solamente a 1.42 mentre la doppia chance 1X si gioca a circa 2.90. La compagine allenata da Massimiliano Allegri nelle precedenti cinque trasferte di campionato ha sempre chiuso in vantaggio il primo tempo e sempre sul punteggio di 1-0. Il "2" al duplice fischio dell'arbitro su Cplay vale 1.95, su Snai paga 1.90 mentre su Eurobet raggiunge un valore pari a 1.92. Da provare anche l'Over 1,5 Ospite che moltiplica la posta per 1.52.