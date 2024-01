Quote e pronostico di Wigan-Man United, altro flop per ten Hag?

Premier League in pausa per lasciare spazio alle coppe nazionali . Lunedì sera è in programma un match valevole per il terzo turno di FA Cup , il Manchester United fa visita al Wigan . Una formazione che nel suo campionato (League One, due categorie sotto ai Red Devils) vede da vicino la zona retrocessione . Insomma, non un avversario irresistibile se non fosse che la storia della FA Cup è piena di outsider che battono le favorite (giant-killing) e che lo United è in crisi perenne.

Curiosità e pronostico sull'Under/Over 2,5

Nell’ultima di campionato Rashford e compagni hanno perso 2-1 in casa del Nottingham Forest e a conti fatti, tra campionato e coppe, non vincono in trasferta dallo scorso 26 novembre: 3-0 all’Everton. Gli scontri diretti, specie se “datati”, non vanno presi come un dogma ma come curiosità: negli ultimi 10 precedenti con posta in palio, almeno una tra Wigan e Man chester United è rimasta a secco (esito No Goal).

Nell’occasione le quote sono tutte per i rossi di Manchester, il segno 2 al 90’ vale solo 1.20 mentre l’1 può superare quota 11. Il Wigan ha fatto registrare l’Under 2,5 in 8 delle ultime 10 gare giocate, qui l’Over 2,5 è visto più probabile dai bookie: a 1.55 l'offerta di Cplay e Snai mentre la lavagna Planetwin recita 1.53. Una valutazione che tutto sommato si può condividere.