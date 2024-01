Pronostico Padova-Mantova, sfida al vertice del girone A di Serie C

La prima giornata del girone di ritorno di Serie C (girone A) si chiude con due posticipi . Per motivi di classifica precedenza a Padova-Mantova , ovvero seconda contro prima. I veneti sono rimasti gli unici ancora imbattuti (17 vittorie e 7 pareggi) ma il Mantova capolista ha in pugno lo scettro del potere, forte di 47 punti in classifica (+4 sui biancoscudati).

Quanti gol all'Euganeo? Cosa dicono le quote

All’andata, prima giornata di campionato, il match terminò in parità: 1-1. Uno dei due soli pareggi conquistati dal Mantova in questo campionato. Dunque, uno score con due reti totali: non è stato un episodio isolato se si pensa che Padova e Mantova hanno fatto registrare la somma gol 2 rispettivamente in 9 e 8 occasioni.

Quando la posta in palio è così alta spesso prevale la linea del non farsi male, per questo motivo i bookie ritengono più probabile l’Under 2,5 rispetto all’Over. Meno di 2,5 reti si giocano a 1.56 su Cplay, a 1.55 su Snai e a 1.54 su Planetwin.

Per dovere di cronaca, con il Padova in campo (senza distinzione casa/fuori quindi) il risultato esatto 1-0 non si è ancora mai visto...