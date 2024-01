Coppa Italia, il pronostico di Fiorentina-Bologna. Occhio a Zirkzee

Fiorentina e Bologna sono rispettivamente quarta e quinta in campionato. Non arrivano quindi per caso ai quarti di Coppa Italia, per una sfida (in programma stasera al Franchi) da dentro o fuori. Più lungo il cammino dei rossoblù che hanno eliminato Cesena, Verona e soprattutto Inter senza mai subìre gol nei tempi regolamentari (tutti Under 2,5 e No Goal).