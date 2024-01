Taça de Portugal, pronostico Sporting-Tondela: l'analisi del match

Nella serie cadetta portoghese il Tondela occupa la 6ª posizione in classifica e nelle precedenti 12 trasferte ufficiali disputate ha centrato 4 successi, 6 pareggi (al 90') e 2 sconfitte.

Show in arrivo allo stadio José Alvalade

Per le quote il segno 1 al triplice fischio dell'arbitro non sembra in discussione. La vittoria del club di Lisbona è in lavagna solamente a 1.15 mentre la doppia chance X2 è proposta mediamente a 4.70.

Quante reti verranno messe a segno in questo incontro? Lo Sporting davanti al proprio pubblico è riuscita a realizzare almeno tre gol in 8 occasioni su 13. L'Over 2,5 Casa su Cplay paga 1.65, alla stessa quota lo si può trovare anche su Goldbet e Better.