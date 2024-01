Taça de Portugal, quote e pronostico di Estoril-Porto

Il programma degli ottavi di finale della Taça de Portugal prevede il confronto tra l' Estoril e il Porto . I " Canarinhos " si apprestano a ricevere i " Dragões " dopo aver sempre centrato il successo nelle precedenti 5 gare casalinghe. L' Estoril nel dettaglio ha prima battuto il Casa Pia in campionato per 4-0 e poi dopo aver trionfato in coppa contro il Mafra (2-1 nei sedicesimi della Taça de Portugal ) e appunto il Porto (3-1 in Coppa di Lega ) ha continuato a vincere anche nelle successive due partite di campionato disputate contro il Chaves (4-0) e il Farense (4-0).

Occhio all'ultimo precedente

Porto favorito e piuttosto altalenante in trasferta, solo una vittoria nelle ultime cinque gare esterne ufficiali. Il segno 2 è in lavagna a 1.50 mentre la doppia chance 1X regala un moltiplicatore pari a 2.45. Dopo il "3-1" uscito in Coppa di Lega i bookie pendono dalla parte del "Goal". La possibilità che entrambe le compagini riescano ad andare a segno in questo incontro è proposta su Cplay a 1.79 mentre su Snai e Better si gioca rispettivamente a 1.70 e 1.75.