Derby di Supercoppa, pronostico e quote di Real Madrid-Atletico

La prima semifinale di Supercoppa di Spagna in programma a Riyadh è una sfida dal fascino ipnotico. Da una parte c'è il Real Madrid di Carlo Ancelotti, squadra reduce dal 3-1 inflitto all'Arandina in Copa del Rey e posizionata al primo posto della classifica di Liga con 48 punti (8 vittorie e 1 pareggio nelle prime 9 gare interne) mentre dall'altra c'è l'Atletico di Diego Simeone, club che grazie al 3-1 contro il Lugo (Copa del Rey) è riuscito a mettersi alle spalle il ko subito in campionato sul campo del Girona (i "Colchoneros" hanno sempre perso nelle precedenti 4 trasferte di Liga).