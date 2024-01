Barcellona-Osasuna, il pronostico è una combo

Barcellona oppure Osasuna, solo una di loro potrà accedere alla finale della Supercoppa di Spagna. La squadra di Xavi ci arriva con i galloni di favorita, nonché di campione in carica della Liga, l'Osasuna in qualità di finalista perdente della Copa del Rey 2022/23.

Chi va in finale? Cosa dicono le quote

Non una stagione esaltante per il Barcellona che però è in corsa su quattro fronti. In campionato Xavi insegue a meno sette la coppia di testa formata da Real Madrid e Girona mentre in Copa del Rey Raphinha e compagni hanno superato a fatica (come l'Osasuna del resto) un avversario modesto come il Barbastro (quarta serie spagnola).

Da segnalare che in nove delle ultime dieci partite ufficiali giocate dal Barcellona c'è sempre stato posto per l'esito Goal. Allo stesso tempo, da considerare che in sole tre occasioni, tra campionato e coppe, Lewandowski e compagni hanno vinto con più di una rete di scarto. "Impresa" che però non riesce da ben 20 partite consecutive.

In sede di pronostico si può optare per la combo 1 + Multigol 2-5, proposta a 1.71 dal bookmaker Cplay. Offerta simile quella di Sisal e Snai, pari a 1.70 volte la posta.