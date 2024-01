Pronostico Juventus-Frosinone, l'esito da giocare è...

Nell'ultimo quarto di Coppa Italia si sfidano Juventus e Frosinone, il remake della sfida pre-natalizia andata in scena allo Stirpe e vinta 2-1 dalla Signora con la testata di Vlahovic. Ora Allegri può sfruttare il fattore Stadium dove finora in stagione non ha mai perso.

Juve favorita, ecco l'opzione "alternativa" da provare

Che la Coppa Italia sia l'habitat del Frosinone? Soulé e compagni hanno vinto la loro unica trasferta proprio in questo torneo, sbancando il Maradona di Napoli con un poker. Vero, gli azzurri sono in crisi mentre la Juve è solida e ben centrata sui suoi obiettivi. Ma l'entusiasmo e la voglia di stupire ancora della squadra laziale non vanno presi sottogamba.

Per le quote la Juve parte logicamente favorita su tutti i portali di scommesse. Per Cplay l'1 bianconero al 90' vale 1.35, la X è a 4.90 mentre il 2 paga 8 volte la posta. GoldBet e Better fissano a 1.37 le chances di vittoria juventina, meno probabile la X a 5 e ancora meno il 2 quotato a 7.85.

Eccezion fatta per il tennistico 6-1 alla Salernitana, la Juve in questa stagione ha sempre fatto registrare vittorie con una o due reti di margine. Ecco l'esito "alternativo" da provare: Juve vince con uno o due gol di scarto, a quota 1.90.