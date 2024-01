Riparte la Serie B, quote e pronostico di Catanzaro-Lecco

Il girone di ritorno di Serie B scatta allo stadio Ceravolo di Catanzaro . I padroni di casa, settimi in classifica con 30 punti, ospitano un Lecco che ha 10 punti in meno ma è in netta ripresa dopo un complicato avvio di stagione.

Una combo per il match del Ceravolo

Difficile fare previsioni sul Catanzaro, squadra altalenante che non pareggia da ben 12 giornate: in questo periodo i calabresi sono andati “di tre in tre”, ovvero tre vittorie di fila seguite da altrettante sconfitte. Nelle ultime tre partite interne i giallorossi hanno segnato sempre due gol contro Cosenza, Pisa e Brescia. Il Lecco ha chiuso il 2023 battendo 2-1 in casa il Sudtirol mentre in precedenza aveva pareggiato 2-2 a Venezia. Insomma, un avversario da rispettare.

Per i bookie è comunque il Catanzaro a partire favorito, l’1 è offerto a 1.81 su Cplay mentre su Snai vale 1.80 e su Planetwin 1.78. La squadra di Vivarini dovrebbe evitare la sconfitta in un match con massimo tre reti totali. La combo 1X+Under 3,5 è un’opzione che vale mediamente 1.65 volte la posta.