Serie A, pronostico Napoli-Salernitana: quote e statistiche del match

La compagine partenopea in campionato non vince dal 16 dicembre scorso, un "2-1" ottenuto sempre in casa ma contro il Cagliari grazie alle reti realizzate da Osimhen e Kvaratskhelia. I campioni d'Italia da quel giorno in poi non solo non sono più riusciti a vincere ma non hanno più realizzato nemmeno un gol nelle successive 4 partite ufficiali disputate tra Coppa Italia e Serie A. Nel dettaglio il Napoli ha prima perso per 4-0 in casa contro il Frosinone e poi dopo non aver conquistato nemmeno un punto all'Olimpico contro la Roma ha pareggiato per 0-0 con il Monza e perso per 3-0 con il Torino.

La Salernitana è ultima in classifica e nelle precedenti 9 trasferte di campionato ha fatto registrare soltanto una vittoria, due pareggi e ben sei sconfitte.

Partenopei a caccia di riscatto

Le quote credono nel riscatto del Napoli. Il segno 1 è in lavagna mediamente a 1.35 mentre la doppia chance X2 moltiplica la posta per circa 3.40.

Nel girone d'andata gli azzurri riuscirono ad imporsi per 2-0 sul campo della Salernitana. In questo incontro il Multigol Casa 2-4 è proposto su Cplay a 1.50 mentre su Goldbet e Better paga 1.53.