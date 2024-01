Pronostici Premier League, Manchester United-Tottenham: l'analisi del match

Riflettori puntati sulla Premier League . Il palinsesto della 21ª giornata del principale campionato inglese prevede la sfida tra il Manchester United e il Tottenham . I " Red Devils " si presentano all'appuntamento dopo aver perso per 2-1 sul campo del Nottingham mentre gli " Spurs " la scorsa hanno battuto in casa il Bournemouth per 3-1.

Occhio all'esito ritardatario

Statistiche alla mano c'è da segnalare che la squadra allenata da Erik ten Hag non ha mai pareggiato nelle prime 10 gare di campionato disputate all'Old Trafford (6 vittorie e 4 pareggi). I "Red Devils" inoltre davanti al proprio pubblico non hanno ancora mai chiuso un incontro con esattamente due reti al novantesimo.

Il Tottenham nei precedenti 6 incontri di Premier League non ha mai fatto registrare la "X" nè al termine del primo tempo nè al triplice fischio dell'arbitro. La multi chance "X primo tempo o X finale" è proposto su Cplay a 1.87 mentre su Goldbet e Better paga mediamente 1.85. Occhio al risultato esatto "1-1" (a 8.25), esito mai uscito in questa prima parte di stagione con Manchester United e Tottenham in campo.