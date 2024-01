Super Lig, il pronostico di Galatasaray-Kayserispor

La prima giornata del girone di ritorno della Super Lig , il massimo campionato turco , si chiude con Galatasaray-Kayserispor . La seconda della classe deve vincere per metabolizzare il deludente 1-1 sul campo del Sivasspor , match in cui è stato anche espulso il talentuoso Akturkoglu .

Galatasaray favoritissimo

Il ruolino di marcia interno del Gala parla chiaro, la squadra di Okan Buruk finora è stata perfetta: 9 vittorie su 9 con 23 gol fatti e 6 al passivo. Difficile pensare che una formazione in crisi (lo dicono i risultati) come il Kasyserispor possa fermare la marcia di Mertens e compagni. Gli ospiti hanno infatti alle spalle quattro sconfitte di fila con 13 reti al passivo: se si pensa che il Galatasaray nell’arco dell’intero campionato ne ha subìte 10...

Inevitabilmente i favori del pronostico sono tutti per il Galatasaray, il segno 1 è offerto da Cplay a 1.26, a 1.25 da Better e a 1.23 da Planetwin. Il Multigol Casa 2-4 sigioca a 1.45, se si vuole puntare ad una quota più alta occhio alla combo 1+Multigol 2-4 a 1.97.