Guimaraes-Arouca: quote, statistiche e pronostico

Riflettori puntati sul match che chiude il girone d’andata di Liga Portugal , la massima serie portoghese. A fare gli onori di casa sarà il Guimaraes (6 successi e 2 sconfitte in casa), che punta a migliorare il suo quinto posto in classifica per legittimare le sue ambizioni europee. Di fronte c’è l’altalenante Arouca , compagine in lotta per non retrocedere: media di un punto a partita e l’ultima, al netto del valore dell’avversario, è un duro colpo all’autostima: 0-3 col Benfica .

Aria di 1 ma... Under 2,5 oppure Over?

Un mese fa il Guimaraes nel suo stadio ha battuto per 3-2 lo Sporting Lisbona. Sette risultati utili per i padroni di casa, che con la spimta del pubblico amico hanno le carte in regola per vincere l’incontro. Di questo avviso anche i bookmaker, la vittoria del Guimaraes si gioca a 1.90 su Cplay, contro l'1.88 di Bwin e l'1.87 di Eurobet. Sarebbe una sorta di rivincita visto che negli ultimi quattro precedenti con l’Arouca non ha mai vinto: 2 pareggi e 2 sconfitte.

In questo campionato l’Arouca viene da cinque partite con tre o più reti. Tre Under 2,5 di fila invece per il Guimaraes, pertanto la combo 1X+Under 3,5 sembra un adeguato compromesso.