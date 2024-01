Copa del Rey, ottavi: il pronostico di Athletic Bilbao-Alaves

Negli ottavi di Copa del Rey c’è spazio per un derby basco: Athletic Bilbao-Alaves . La squadra di Valverde è reduce dal successo in Liga nel più sentito derby basco, quello contro la Real Sociedad .

Athletic, per le quote continua il momento magico

Il 2-1 finale con doppietta dell’ex Toro Berenguer ha sancito il 13° risultato utile di fila, tra campionato e Copa del Rey, per l’Athletic: 10 vittorie e 3 pareggi. Una squadra che gira a meraviglia e che proverà a superare il turno contro l’Alaves, reduce dal pirotecnico 3-2 al Siviglia.

In precedenza i biancoblù avevano eliminato dalla coppa di Spagna il Betis vincendo 1-0. Se è vero che un derby è solitamente più combattuto che spettacolare, gli ultimi 5 precedenti ufficiali sono una conferma della suddetta teoria: tutti No Goal+Under 2,5.

Al San Mamès è comunque il Bilbao a partire favorito, il segno 1 vale 1.59 su Cplay, 1.57 su Better e GoldBet. La combo formata dall’1 e dall’Under 4,5 paga 1.77.