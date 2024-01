Pronostico Getafe-Siviglia, Mayoral acuisce la crisi andalusa?

Per Getafe e Siviglia è tempo di fare sul serio. Le due squadre si giocano un biglietto per i quarti di Copa del Rey al Coliseum Alfonso Perez, la casa del Getafe .

Getafe favorito ma...

Un match che cade a distanza di circa un mese dal faccia a faccia avvenuto in campionato, in quell’occasione giocato a Siviglia. Per Mayoral e compagni un’affermazione netta: 3-0. Una delle tante macchie nere sparse nella stagione degli andalusi, che neanche cambiando allenatore sono riusciti ad invertire la rotta.

L’ultimo flop in ordine temporale è arrivato venerdì sera, Ocampos e soci sono stati battuti 3-2 in casa dall’Alaves che si è aggiudicato un prezioso scontro diretto per la salvezza. Male in Liga, il Siviglia proverà a trovare conforto nella coppa nazionale, lo scorso anno l’eliminazione arrivò per mano dell’Osasuna ai quarti di finale.

Per le quote è favorita la squadra di casa: il segno 1 si può giocare a 2.32 su Cplay, un premio quindi piuttosto consistente. La quota scende a 2.30 su Bwin e a 2.26 su Planetwin. L’ipotesi che in questa sfida possa vedersi il segno X al termine del primo tempo oppure al 90’ è in lavagna a 1.57.