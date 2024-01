Roma-Verona, le quote della prima partita del post Mourinho

Mourinho non è più l'allenatore della Roma . La notizia del giorno, forse del mese, destinata a incidere inevitabilmente sul prosieguo della stagione giallorossa. Già a partire dal prossimo impegno in Serie A : sabato alle 18 all'Olimpico c'è Roma-Verona , per cui sono ovviamente già disponibili quote . Cosa si aspettano i bookie da quello che potrebbe coincidere con l' esordio di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma ? Ecco le quote del match.

Quote 1X2 finale, Under/Over, Goal/No Goal e risultato esatto

Anche senza Mourinho, Roma favorita contro il Verona. Questo è ciò che filtra dalle quote elaborate dai principali operatori di scommesse. Nel mercato 1X2 finale la vittoria giallorossa è a 1.50 su Cplay, che banca a 4.15 il pareggio e a 7 il 2 degli scaligeri. Valutazioni in linea con quelle di Better e GoldBet: per entrambi l'1 paga 1.50, la X quadruplica la posta mentre il segno 2 sale a 6.75.

Lo scorso anno fu Solbakken a regalare la vittoria alla Roma al termine di un match combattuto. Altro Under 2,5 in vista per gli operatori: un match con massimo 2,5 reti vale 1.70, l'Over fa salire il moltiplicatore a 2. Avanti il No Goal rispetto al Goal: 1.65 per almeno una squadra a secco contro il 2.10 previsto per l'esito Goal.

In ottica risultato esatto un altro 1-0 per la Roma è ritenuto probabile e vale 5.75, il 2-0 è bancato a 6.25. Il primo marcatore? Per le quote più Lukaku che Dybala: il belga è offerto a 3.45, la Joya a 4.75.