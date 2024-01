Pronostico Valencia-Celta, Baraja sfida Benitez

Nei quarti di Copa del Rey c’è posto solo per una tra Valencia e Celta . La squadra di casa attraversa un buon momento, alla luce delle vittorie ottenute in Liga contro Villarreal (3-1 al Mestalla) e Cadice (4-1 in trasferta).

Esito 1X2 finale? Meglio guardare altrove

Stagione complicata per il Celta, sempre dipendente dal totem Iago Aspas, che ha messo la sua firma nell’1-1 centrato dai galiziani in casa del Maiorca. Per il Celta di Rafa Benitez solo 3 vittorie all’attivo in campionato, due delle quali ottenute nello stadio di casa. L’unico blitz è arrivato a inizio stagione, sul campo dell’Almeria. Per i galiziani dunque evidenti problemi in trasferta, mascherati solo in minima parte dalle vittorie ottenute fuori casa in Copa del Rey contro squadre di livello inferiore.

Il Valencia pur senza fare sfracelli ha subìto solo 5 reti nelle 9 partite di campionato disputate al Mestalla. Tra queste va segnalato lo scontro diretto con il Celta datato 25 novembre: 0-0 all’insegna della noia e portieri praticamente in sciopero. Si è trattato della quinta volta di fila senza gol al Mestalla per il Celta.

Se si parla di esito 1X2 finale il Valencia è davanti: su Cplay l'1 al 90' è offerto a 2.27, pareggio e segno 2 pagano 3.20. Queste invece le valutazioni degli operatori Better e GoldBet: segno 1 a 2.10, pareggio a 3.25 e 2 del Celta a 3.40.

Volendo guardare altrove occhio al Multigol Casa 1-2 (a 1.51) tenendo presente che solo una volta, in casa, il Valencia ha segnato due gol esatti.