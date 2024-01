Osasuna-Real Sociedad, pronostico Under/Over 2,5 e non solo

Niente gloria in Supercoppa di Spagna : il sogno dell’ Osasuna è stato spezzato dal Barcellona (poi battuto in finale dal Real Madrid ). La squadra di Pamplona cerca riscatto in Copa del Rey dove mercoledì sera, davanti al pubblico amico, si gioca un posto nei quarti con la Real Sociedad .

Come arrivano le due squadre al match, precedenti e quote

In campionato l’Osasuna è 12° mentre la Real (un punto nelle ultime 4 giornate) occupa la sesta piazza. All’Estadio El Sadar Budimir e compagni non hanno perso nessuna delle ultime 4 gare giocate (tutti Under 2,5): 2 vittorie di corto muso e altrettanti pareggi, uno dei quali proprio contro la Real Sociedad (1-1).

Da vedere che Real sarà senza il gioiello Kubo, impegnato col Giappone in Coppa d’Asia. Per le quote è in arrivo un match combattuto e con poche reti: l’Under 2,5 si gioca a 1.51 su Cplay, a 1.50 su Snai e a 1.49 su Planetwin: sarebbe il nono match consecutivo con massimo due reti nei precedenti ufficiali tra Osasuna e Real Sociedad.

E se venisse messa a segno non più di una rete nei tempi regolamentari? La suggestione Under 1,5 renderebbe 2.55 volte la posta.