Liga Portugal, Famalicao-Braga: quote e pronostico del match

La 18ª giornata del campionato portoghese si apre al Municipal de Famalicao . La squadra allenata da Sousa con il 2-0 ottenuto sul campo del Casa Pia è tornata a vincere dopo ben 6 turni di stop (3 pareggi e 3 sconfitte). Il Famalicao con questi 3 punti ha scavalcato il Farense in classifica portandosi in 7ª posizione.

Il Braga, prossimo avversario dei "Famalicenses", non vince da due gare consecutive (al pareggio interno con il Guimaraes per 1-1 ha fatto seguito la sconfitta esterna contro il Porto per 2-0) ma nelle prime 9 trasferte del torneo è riuscito a conquistare la bellezza di 19 punti (6 vittorie, 1 pareggio e 2 ko). I biancorossi con 22 reti realizzate vantano il miglior attacco esterno della Liga Portugal.

Braga favorito al novantesimo

Le quote pendono dalla parte della formazione ospite, il segno 2 è in lavagna mediamente a 1.80 mentre la doppia chance 1X si gioca a circa 1.92. Il Braga nelle precedenti 10 trasferte ufficiali disputate (impegni di coppa compresi) ha fatto registrare l'Over 2,5 in ben 7 occasioni, un esito di scommessa proposto su Cplay e Goldbet a 1.70 mentre su Bwin paga 1.68.

Prendendo in considerazione soltanto le ultime 5 trasferte di campionato giocate dal Braga si nota subito che la squadra di Artur Jorge ha segnato ben 8 gol su 10 nella ripresa. La "combo" Under 2,5 primo tempo più Over 0,5 secondo tempo legata esclusivamente alla compagine ospite è proposta a 1.50.