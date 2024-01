Prossima squadra di Mourinho, ecco dove va secondo i bookie esteri

La notizia dell'esonero di Mourinho dalla Roma ha fatto il giro del mondo e fa diventare d'attualità la questione relativa alla prossima squadra dello Special One. Un tema preso in carico dai bookmaker d'oltremanica che bancano diverse opzioni, alcune delle quali molto sorprendenti. Vediamole nel dettaglio.

Dove allenerà Mou? Cosa dicono i bookie

Lo Special One ha dichiarato che nel suo futuro c'è l'Arabia Saudita, ipotesi probabile ma, stando alle valutazioni dei bookmaker inglesi, non la favorita. In pole position infatti c'è l'opzione Newcastle, che si gioca a 3. Già cercato in passato dal club inglese, non soddisfatto dal lavoro di Eddie Howe, lo Special One potrebbe essere l'uomo giusto per rilanciare le ambizioni di una squadra che nei piani della dirigenza deve puntare come minimo alla Champions.

Dopo il Newcastle eccola, l'Arabia Saudita. L'approdo di Mou in un qualsiasi club della Saudi Pro League è offerto a 4. La terza opzione in ordine di preferenza è rappresentata dalla panchina della nazionale portoghese, per questa opzione la quota è pari a 5.

Da segnalare poi l'ipotesi MLS, data a 6, e un romantico ritorno al Porto, in lavagna a 7. Meno probabile, a proposito di ritorno, che Mourinho vada ad allenare il Chelsea: questa eventualità paga 20.