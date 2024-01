Atletico-Real, il pronostico del super derby di Madrid

Dalla Supercoppa alla Copa del Rey: otto giorni dopo è ancora Atletico contro Real Madrid, non più in Arabia Saudita ma nella casa dei Colchoneros. Simeone vuole vendicare l'eliminazione subita dai Blancos di Ancelotti, al termine di un match finito 3-3 al 90' e 5-3 per il Real ai supplementari: uno spettacolo di primissimo livello.

Per i bookmaker un esito è molto probabile

Si cambia location e cresce la fiducia di Simeone, che in fondo... l'ha già fatto: in Liga il suo Atletico ha battuto 3-1 il Real e come se non bastasse è imbattuto in partite casalinghe ufficiali in questa stagione. Nelle 13 gare interne disputate Morata e compagni hanno segnato almeno due reti in ben undici occasioni, collezionando però "solo" 4 clean sheet.

Il fresco precedente in Supercoppa ha portato a cinque la serie di "Goal" consecutivi tra le due squadre e i bookmaker ritengono assai probabile che al Metropolitano possano segnare entrambe: quota di 1.59 su Cplay, 1.55 per GoldBet e 1.53 per Snai. Occhio alla voglia di rivincita dell'Atletico che potrebbe "Vincere almeno un tempo" e/o sbloccare il match: esito "Segna gol 1: Team 1".