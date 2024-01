Vizela-Sporting Lisbona, pronostico e statistiche del match

Lo Sporting Lisbona, capolista del campionato portoghese con 43 punti conquistati in 17 giornate, si appresta a ricevere un Vizela penultimo e senza successi in Liga Portugal dal 5 novembre scorso. Il ruolino di marcia esterno dei biancoverdi recita 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, un rendimento che fa pendere tutte le quote dalla parte della squadra di Ruben Amorim.