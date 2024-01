Pronostico Inter-Lazio, in palio la finale della Supercoppa italiana

Pronostico Inter-Lazio, occhio al secondo tempo

Una sfida che arriva in un buon momento per i biancocelesti, reduci da 5 vittorie di fila tra campionato e Coppa Italia. I nerazzurri visti a Monza fanno paura, Inzaghi in stagione ha perso (al 90’) solo contro il Sassuolo facendo registrare 16 clean sheet in 27 partite giocate.

Se si prendono in considerazione le ultime 10 gare giocate dalla Lazio, l’Under 2,5 si è visto in 8 occasioni e il No Goal in 7. In lavagna la forbice tra Under e Over 2,5 è assai ridotta, i bookie accordano una leggera preferenza all’Under 2,5: a 1.81 su Cplay, 1.80 su Better e GoldBet.

Tra gli esiti “alternativi” si può considerare l’Over 1,5 2° tempo, ipotizzando un match più frizzante dopo il riposo. Due o più reti nella ripresa sono offerte a 2.10.