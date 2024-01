Pronostico Senegal-Camerun, che sfida tra Koulibaly e Anguissa

Si punta sul numero di gol

Un debutto in linea con i pronostici della vigilia per Koulibaly e compagni, detentori del titolo. Al contrario, i Leoni Indomabili hanno steccato contro la Guinea, match pareggiato anche complice l’inferiorità numerica degli avversari rimasti in 10 a fine primo tempo per l’espulsione di Kamano.

Strada dunque in salita per il Camerun che in questo secondo impegno del gruppo C non può davvero sbagliare. Il Senegal è nazionale solida, che non subisce gol da cinque partite consecutive. Il Camerun ha alle spalle tre pareggi di fila e ha fatto registrare l’esito Multigol 2-3 in 7 degli ultimi match 10 disputati.

I bookmaker vedono il Senegal favorito per il successo, su Cplay l’1 si gioca a 1.97 mentre su Bwin e Sisal la vittoria dei Leoni della Teranga paga 1.95. Quante reti verranno segnate nel match? Minimo una, massimo due (esito Multigol 1-2) a quota 1.75.