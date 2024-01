Lipsia-Leverkusen, quote e pronostico del big match di Bundesliga

Nonostante l'ampio divario in classifica la partita si preannuncia molto equilibrata. Il Lipsia alla "Red Bull Arena" ha realizzato ben 24 gol in 9 gare, un numero di reti che ha permesso alla squadra allenata da Marco Rose di conquistare l'intera posta in palio in ben sei occasioni su nove (due pareggi e un ko nelle restanti due gare interne).

Il ruolino di marcia esterno del Leverkusen invece recita sei vittorie e due pareggi, otto incontri conditi da ben 18 gol all'attivo e soltanto 6 al passivo.

Goal in vista

I bookie non si sbilanciano e propongono il segno 1 a circa 2.40 mentre il "2" moltiplica la posta mediamente per 2.65. La sfida del girone d'andata è terminata 3-2 per il Leverkusen, la possibilità che anche questo match termini con almeno una rete per parte è offerta su Cplay a 1.50 mentre su Goldbet e Better è offerta a 1.53.