Cosenza-Venezia: quote, statistiche e pronostico

Salvezza vs promozione. I punti in palio in Cosenza-Venezia pesano per obiettivi ben diversi ma ugualmente importanti. I lagunari confermano di attraversare un periodo in cui “l’importante è segnarne uno più degli altri”. Ben 11 gol realizzati e 9 al passivo nelle ultime 4 giornate, l’ultima delle quali chiusa con un pirotecnico 5-3 alla Sampdoria.