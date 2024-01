Serie A, Frosinone-Cagliari: quote e pronostico del match

Cagliari in fiducia, la compagine allenata da Claudio Ranieri la scorsa settimana con il "2-1" inflitto al Bologna ha fatto registrare il terzo risultato utile consecutivo. I rossoblù prima di battere i felsinei erano reduci da un doppio pareggio per 1-1 contro Empoli e Lecce.

Laziali in cerca di riscatto

Le quote non si sbilanciano in materia di "1X2". La vittoria del Frosinone è in lavagna a circa 2.40 mentre il successo degli ospiti si gioca mediamente a 2.95. Soulè e compagni davanti al proprio pubblico viaggiano a una media di 1,7 gol realizzati a partita, la possibilità che il club laziale realizzi uno o due gol in questo incontro paga 1.60 mentre l'Over 0,5 Casa primo tempo è proposto su Cplay al doppio della posta mentre su Goldbet e Better vale 1.97.