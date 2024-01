Il Girona ospita il Siviglia, le quote sorridono all'undici di Michel

Il ruolino di marcia interno del Girona recita 8 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta (25 reti segnate e 13 subite) mentre gli andalusi in trasferta hanno fatto registrare soltanto un successo, 3 pareggi e ben 5 sconfitte (10 gol all'attivo e 13 al passivo).

Padroni di casa favoriti

Le quote sorridono ai padroni di casa, il successo del Girona è in lavagna mediamente a 1.70 mentre la doppia chance X2 è proposta a circa 2.10. Da notare che con il Siviglia in campo l'1 primo tempo non esce da ben 5 giornate di fila, la possibilità che il Girona riesca a chiudere in vantaggio la prima frazione di gara si gioca a 2.25. Più "semplice" l'Over 0,5 Casa all'intervallo, un esito offerto su Cplay a 1.65, su Snai a 1.60 e su Goldbet a 1.64.