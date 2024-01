Serie A, Lecce-Juventus: le quote e il pronostico del match

Il programma della 21ª giornata di Serie A prevede la sfida tra il Lecce di Roberto D'Aversa e la Juventus di Massimiliano Allegri. La compagine salentina non vince da quattro gare consecutive (un pareggio e tre sconfitte) ma al "Via del Mare" in questa stagione ha evitato la sconfitta in otto occasioni su dieci (quattro vittorie e quattro pareggi).